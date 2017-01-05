Три правила, притягивающие успех, раскрыли ученые

Москва, 5 января. Психологи раскрыли три правила успешного человека, которым следует следовать, чтобы добиваться успеха в непростых ситуациях.

Список правил, рекомендуемых исследователями, достаточно короток, но емок. Так, на первое место специалисты поставили правило позитивного настроя в любой сложной ситуации. На втором месте — способность учиться на собственных ошибках, при умении, разумеется, их признавать.

И, наконец, третье правило: способность желать только то, на что хватает сил и средств.

Согласно заключению исследователей, следование этим трем принципам приводят человека к успеху.

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