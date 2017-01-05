FAN-TV Лента новостей
Три правила, притягивающие успех, раскрыли ученые
Общество

Три правила, притягивающие успех, раскрыли ученые

Сегодня 7:04
155

Три правила, притягивающие успех, раскрыли ученые

Москва, 5 января. Психологи раскрыли три правила успешного человека, которым следует следовать, чтобы добиваться успеха в непростых ситуациях.

Список правил, рекомендуемых исследователями, достаточно короток, но емок. Так, на первое место специалисты поставили правило позитивного настроя в любой сложной ситуации. На втором месте — способность учиться на собственных ошибках, при умении, разумеется, их признавать.

И, наконец, третье правило: способность желать только то, на что хватает сил и средств. 

Согласно заключению исследователей, следование этим трем принципам приводят человека к успеху.  

 

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Алексей Громов
#ученые
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 5 января 2017 7.00: под Дамаском с помощью ПТУР остановили террористов из Ливана, у Пальмиры бойцы САА укрепляют территорию

Сегодня 7:00
182

Сирия новости 4 января 2017 22.30: ИГ и курды стягивают силы в Ракку, в Идлибе уничтожены командиры «Джебхат ан-Нусры»

Вчера 22:30
703

Новости США: дочь Трампа съехала к Обаме, в Белом доме заговорили о введении санкций против Путина

Вчера 20:06
2815

Сирия новости 4 января 2017 19.30: курды атакуют ИГ на западе от Ракки, «Джебхат ан-Нусра» собирает силы в Идлибе

Вчера 19:30
956

Лебединая песня Обамы: ложь ЦРУ как повод для новых санкций против РФ

Вчера 18:08
729
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Аналитики раскрыли топ-10 автомобилей B-класса в России

7:46

Советник Киссинджера: Вступление Украины в НАТО следует снять с повестки дня

7:23

Три правила, притягивающие успех, раскрыли ученые

7:04

Трамп кардинально реформирует аппарат нацразведки США

6:56

Совбез ООН помешает бегству боевиков ИГ из Ирака в Сирию

6:33

CNN извинилась за своего обозревателя, назвавшего Ассанжа педофилом

6:08

Транзит нефти через Белоруссию станет дороже

5:48

Трамп отказался от строительства жилого комплекса в Грузии

5:17

Жители Стамбула избили туриста из Туркмении, приняв его за террориста

4:53

Хакер Гуччифер считает, что США ведет «фейковую кибервойну» против России

4:31

Шеф ЦРУ Бреннан признал необходимость улучшения отношений между РФ и США для глобальной стабильности

4:08

Марин Ле Пен не пугает возможный запрет въезда на Украину

4:06
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Аналитики раскрыли топ-10 автомобилей B-класса в России
Читать
Закрыть