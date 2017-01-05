Трамп кардинально реформирует аппарат нацразведки США

Вашингтон, 5 января. Избранный президент США Дональд Трамп намерен провести тщательное реформирование аппарата директора национальной разведки США, который координирует все 16 американских разведывательных ведомств.

Причиной необходимости проведения реформы называется то, что по мнению Трампа, ведомство слишком разрослось и стало чрезмерно политизированным.

В настоящее время Трамп вместе с советниками прорабатывает план реструктурирования аппарата директора национальной разведки США, касающийся, в том числе, и Центрального разведывательного управления.

Так, численность персонала штаб-квартиры ЦРУ в штате Вирджиния будет сокращена, а число сотрудников, выполняющих различного рода задания за рубежом, наоборот, будет увеличено.

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