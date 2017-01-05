Совбез ООН помешает бегству боевиков ИГ из Ирака в Сирию

Нью-Йорк, 5 января. Председатель Совета Безопасности ООН в январе Олаф Скуг заявил, что члены Совбеза помешают бегству боевиков группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) из Ирака в Сирию.

По его словам, члены СБ приложат все усилия для того, чтобы не допустить передислокации боевиков из Ирака в Сирию.

Данное заявление он сделал по итогам закрытой встречи по ситуации в Мосуле, созванной по инициативе России.

Также члены Совбеза ООН подчеркнули «острую необходимость» наращивания потенциала по оказанию первой помощи на линии фронта.

По имеющимся данным, в кварталах Мосула, находящихся под контролем ИГ, остаются около 1 млн человек, которые находятся в безвыходном положении, так как ООН не может доставить им гуманитарную помощь.

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