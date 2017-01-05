CNN извинилась за своего обозревателя, назвавшего Ассанжа педофилом

Нью-Йорк, 5 января. Телекомпания CNN принесла извинения основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу за то, что обозреватель канала Филип Мадд назвал его педофилом.

Сообщается, что в эфире утренней телепередачи «New Day» Мадд, бывший ранее сотрудником американской разведки, назвал Ассанжа «педофилом, который живет в посольстве Эквадора в Лондоне».

После этого в микроблоге WikiLeaks в Twitter появилось предупреждение, что на телекомпанию будет подан судебный иск за клевету, если в течение 48 часов они не выпустят в эфир часовое видео с опровержением данного сюжета.

В ответ телеканал удалил твит, содержавший ссылку на видео с этим сюжетом, и разместил в своем микроблоге заявление с извинениями.

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