Транзит нефти через Белоруссию станет дороже

Минск, 5 января. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщило о повышении с 1 февраля тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, находящимся в республике.

Сообщается, что новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Согласно документу, стоимость транзита нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» по маршруту Унеча (Высокое) - Адамова Застава увеличена до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), а по маршруту Унеча (Высокое) - Броды — до 123,66 российских рублей.

Подорожала также транспортировка нефти по магистральным трубопроводам ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», оплачиваемая в иностранной валюте.

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