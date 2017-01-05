Трамп отказался от строительства жилого комплекса в Грузии

Вашингтон, 5 января. Избранный президент США Дональд Трамп отказался от строительства 47-этажного жилого комплекса в Грузии.

Сообщается, что основная компания Трампа Trump Organization объявила о выходе из проекта по строительству жилого комплекса на курорте Батуми в Грузии.

По мнению экспертов, принятие данного решения является «попыткой сгладить напряженность, вызванную обвинениями в том, что его международный бизнес может вызвать конфликт интересов после того, как он займет Белый дом».

Так, противники Трампа заявляют, что любое управление бизнесом во время нахождения на посту президента будет означать конфликт интересов.

Напомним, что в декабре Дональд Трамп уже отказался от участия в проектах по жилищному строительству в Бразилии и Азербайджане.

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