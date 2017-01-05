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Сирия новости 5 января 2017 7.00: под Дамаском с помощью ПТУР остановили террористов из Ливана, у Пальмиры бойцы САА укрепляют территорию
Новости Сирии

Сирия новости 5 января 2017 7.00: под Дамаском с помощью ПТУР остановили террористов из Ливана, у Пальмиры бойцы САА укрепляют территорию

Сегодня 7:00
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Имад Хамис поздравляет бойцов САА с полным освобождением Алеппо

Сирия, 5 января. «Хезболла» и САА пресекли попытку проникновения в Сирию группировки террористов из Ливана, бойцы САА у Пальмиры «страдают от безделья», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

«Хезболла» на страже

Провинция Дамаск

В районе Джароуд Джараджир бойцы группировки «Хезболла» контратаковали боевиков «Джебхат Фатах аш-Шам***», пытавшихся проникнуть в провинцию из Ливана. По словам военного источника в Дамаске, Сирийская Арабская армия и «Хезболла» несколькими выстрелами  ПТУР (противотанковая управляемая ракета) остановили пытающихся перейти границу джихадистов: понеся значительные потери, группировка повернула назад.

Провинция Алеппо

Региональные СМИ, по некоторым признакам, включились в подготовку к политическому урегулированию кризиса в Сирии. Так, информационный ресурс AMN, комментируя прибытие в освобожденные районы Алеппо премьер-министра Сирии Имада Хамиса, настойчиво указывает, что премьер-министр, назначенный на пост главы правительства Сирии в прошлом году, «первым из официальных лиц прибыл» в эти районы Алеппо, чтобы поздравить бойцов САА с победой над боевиками. 

Сирия, возвращение домой

Жители деревни Шейх Исса смогли вернуться в свои дома после того, как бойцы SDF**** отчистили территорию от мин.

Провинция Хомс

Долгожданное освобождение Пальмиры от ИГ* опять откладывается, сообщают региональные источники в публикациях из Бейрута. Информационный ресурс almasdarnews.com, ссылаясь на старшего офицера САР Аль-Масдар, сообщает, что в настоящий момент бойцы подразделений, сосредоточенных вблизи Пальмиры, «страдают от безделья». Издание отмечает, что наступление в районе аэродром Т-4 также остановлено «с целью укрепления освобожденных территорий».

В тоже время известно, что террористы сами покидают отдельные подконтрольные им участки в Хомсе в связи с осуществляемой главарями ИГ* попыткой сконцентрировать максимально возможные силы в Ракке для противостояния бойцам курдских отрядов. 

ВВС Сирии

Провинция Дейр эз-Зор

ВВС Сирии осуществили несколько авиаударов по позициям ИГ* в горах Турда и вокруг военного аэродрома аль-Багала. Данные о результатах уточняются.

Провинция Даръа

Приверженцы идеологии ИГ* из группировки «Джаиш Халид» казнили молодого человека по обвинению в богохульстве в населенном пункте Коя на юге провинции. Информацию распространяют мобильные версии региональных СМИ и социальные сети.

Ракка, бойцы курдских отрядов

Провинция Ракка

По некоторым данным, не менее 15-ти бойцов курдских отрядов самообороны погибли в результате взрыва заминированного ИГ* автомобиля в западной Ракке. 

Террористы ИГ* казнили мужчину в городе Табка к западу от города Ракка, обвинив его в связях с антитеррористической коалицией.

Провинция Эс-Сувейда

Группировки ССА взяли под контроль населенный пункт Зелаф Дам на востоке провинции после скоротечного боя с занимавшими Зелаф террористами ИГ*. 

Провинция Кунейтра

Население провинции 4 дня оставалось без электричества в результате диверсии ИГ*. В настоящий момент электроснабжение восстановлено.  

Взрыв в Багдаде

Ирак

Один человек погиб, трое — получили ранения в результате минометного обстрела западных районов Багдада. Как сообщает Alsumaria News, «мина попала в один из домов в аль-Радвании на западе Багдада». Известно, что силы безопасности оперативно прибыли в район происшествия, и доставили раненых ближайшую больницу, тела погибших — в отдел судебной медицины. Эту информацию новостные ресурсы Ирака распространяют со ссылкой на анонимный источник.

Один человек погиб, пятеро ранены в результате срабатывания самодельного взрывного устройства в районе Мадайн на юге Багдада. Как сообщается, самодельное взрывное устройство было заложено вблизи магазинов в Аль-Ханасе, в южной части Багдада.

террорист-смертник ИГ арестован у Рамади

Иракская армия арестовала террориста-смертника ИГ* в 18 км к западу от Рамади. Его заминированная машина была уничтожена. Информация об этом успехе армии Ирака, а также фотографии обвиняемого в несостоявшемся теракте активно распространяется в социальных сетях. 

Как сообщает федеральная полиция Ирака, силам федеральной полиции удалось освободить сотни семей в районах аль-Митак и аль-Саха на юго-востоке Мосула. Сообщается, что это люди, которых террористы ИГ* использовали в качестве живого щита.

Справка по организациям, упомянутым в публикации

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Алексей Громов
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