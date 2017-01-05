Жители Стамбула избили туриста из Туркмении, приняв его за террориста

Стамбул, 5 января. Жители стамбульского района Пендик избили гражданина Туркмении, приняв его за террориста, напавшего на ночной клуб Reina в новогоднюю ночь.

Сообщается, что горожане задержали и избили гражданина Туркмении К. М., приняв его за террориста, напавшего на клуб.

После этого избитый был доставлен в отделение полиции, где выяснилось, что он не является преступником. Вместе с тем, в управлении по делам иностранцев выяснилось, что его виза просрочена, в связи с чем он будет депортирован.

Напомним, что правоохранительные органы уже задержали около 40 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в РФ группировкой «Исламское государство». Среди задержанных есть выходцы из Средней Азии и Дагестана.

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