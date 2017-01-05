Хакер Гуччифер считает, что США ведет «фейковую кибервойну» против России

Бухарест, 5 января. Румынский хакер Марчел Лехел Лазэр, известный под именем Гуччифер, заявил, что власти США ведут «фейковую кибервойну» против России.

По его мнению, попытки американских властей возложить на Москву ответственность за атаки хакеров перед выборами президента США раздуты сверх меры и похожи на истерию времен холодной войны.

«Американцы сошли с ума от мысли о русских и их вторжении в Соединенные Штаты. Сумасшествие какое-то. Настоящая истерия», — сказал киберпреступник.

По его мнению, данные настроения американского общества объясняются наличием в сознании граждан США пережитков холодной войны.

Он подчеркнул, что бездоказательные обвинения администрации президента Барака Обамы в адрес России являются «составной частью фейковой кибервойны».

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