Шеф ЦРУ Бреннан признал необходимость улучшения отношений между РФ и США для глобальной стабильности

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Вашингтон, 5 января. Глобальная стабильность зависит от улучшения отношений между Россией и США, признал директор ЦРУ США Джон Бреннан.

Более того, Бреннан в беседе с телеведущей компании Пи-би-эс отметил, что улучшение отношений между двумя странами — величина критически важная: «Я, разумеется, надеюсь,...что отношения между Москвой и Вашингтоном улучшатся, поскольку для глобальной стабильности критически важно», — подчеркнул Бреннан.

Отметим, это интервью главы ЦРУ совпало по времени с публикацией Wall Street Journal — с сообщением о том, что Трамп, якобы, намерен заняться реструктуризацией разведывательных служб США.

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