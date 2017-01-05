Невозможный Трамп: СМИ США рассказывают о планах Трампа урезать ЦРУ

Вашингтон, 5 января. Трамп и его команда готовят план по реструктуризации американских служб разведки с сокращением штата как внутри страны, так и по всему миру.

Такую неприятную для ЦРУ информацию опубликовало американское издание Wall Street Journal со ссылкой на некий «источник». Издание подробно цитирует слова «источника», рассказывающего, почему Трамп занялся сокращением разведки: здесь и критика «раздутости и политизированности» офиса директора Национальной разведки Джеймса Клеппера, и не оптимальное количество людей, работающих на американскую разведку по всему миру.

Издание утверждает, что в ЦРУ отказались комментировать информацию об этом плане Дональда Трампа.

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