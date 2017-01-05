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Российские ученые смогли обойти законы физики
Технологии

Российские ученые смогли обойти законы физики

Сегодня 3:50
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Российские ученые смогли обойти законы физики

Казань, 5 января. Российские специалисты из Казанского федерального университета обошли один из основных законов физики.

Сообщается, что во время проводимых исследований, российским ученым в сотрудничестве с Гарвардом и Имперским колледжем Лондона удалось обойти закон, согласно которому свет нельзя сконцентрировать в точке, меньшей, чем половина длины волны излучения.

По словам руководителя группы из КФУ Сергея Харинцева, данное открытие даст возможность существенно повысить емкость лазерных носителей.  

Так, специалисты смогли получить емкость записи в 1 петабайт на квадратный дециметр площади носителя, что в миллион раз больше текущего значения для того же DVD-диска.

Он пояснил, что обход ограничения стал возможен благодаря оптическим наноантеннам и специальному покрытию носителя.

Добавим, что в настоящее время технология находится на стадии разработки. При этом, для массового распространения она является слишком дорогостоящей, поэтому ее применение возможно в дата-центрах крупных предприятий и государственных структур.

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Ирина Лошкарева
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