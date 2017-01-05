Мадуро назначил вице-президента на случай своей досрочной отставки

Каракас, 5 января. Мадуро подписал документы о назначении нового вице-президента Венесуэлы, а также внес изменения в состав кабинета министров страны.

Вице-президентом Венесуэлы стал 42-летний политик, губернатор штата Арагуа Тарек эль-Аиссами. Комментируя назначение перед собравшимися на заседание членами правительства Весесуэлы, Николас Мадуро отметил, что выбор в пользу Тарека эль- Аиссами продиктован «его молодостью, его опытом, его ответственностью и его храбростью».

Напомним, согласно Конституции Венесуэлы, в случае, если президент по каким-либо причинам досрочно уйдет в отставку, исполнительный вице-президент будет управлять страной до очередных выборов — внеочередные выборы не назначаются.

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