Тиллерсон почти наверняка станет новым госсекретарем США — СМИ

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Вашингтон, 5 января. Кандидатура бизнесмена Рекса Тиллерсона практически наверняка будет утверждена Сенатом США на пост государственного секретаря.

Данное мнение выдвинули американские журналисты, опросившие нескольких сенаторов и их помощников, встречавшихся с Тиллерсоном.

Подчеркивается, что в ходе состоявшихся встреч Тиллерсон демонстрировал «трезвый и жесткий» взгляд на Россию. Вместе с тем он избегал брать на себя обязательства в отношении какой-либо конкретной политики, которую может принять на вооружение новая президентская администрация.

Напомним, что кандидатуру Тиллерсона выдвинул на должность госсекретаря избранный президент США Дональд Трамп.

Добавим, что официальные слушания в Сенате по утверждению его кандидатуры назначены на будущую неделю.

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