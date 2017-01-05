Экипаж Николаева одержал победу в третьем этапе ралли «Дакар»

Москва, 5 января. Победителем третьего этапа ралли «Дакар» в зачете для грузовиков стал экипаж Эдуарда Николаева из российской команды «КамАЗ-мастер».

Экипаж Николаева смог преодолеть участок трассы в 199 километров за 2 часа 45 минут и 51 секунду.

Второе место досталось чешской команде под руководством Мартина Коломы на «Татре». Он отстал от российских гонщиков на 48 секунд. Третьим пришла команда голландцы Тон ван Генугтена на «Ивеко», отстав на 1 минуту и 1 секунду.

Другой российский гонщик Дмитрий Сотников пришел к финишу восьмым, отстав на двенадцать с лишним минут. Еще один россиянин Антон Шибалов занял 13-е место.

Ралли «Дакар» в этом году проходит в Южной Америке. Мероприятие закончится 14 января в Буэнос-Айресе.

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