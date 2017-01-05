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Американские астронавты на МКС готовятся к работе в открытом космосе
Технологии

Американские астронавты на МКС готовятся к работе в открытом космосе

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Американские астронавты на МКС готовятся к работе в открытом космосе

Нью-Йорк, 5 января. Пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованиям космического пространства (NASA) сообщила, что американские астронавты Роберт Шэйн Кимбро и Пегги Уитсон, находящиеся в составе экипажа Международной космической станции готовятся к выходу в открытый космос.

Отмечается, что первый в наступившем году выход в открытый космос состоится 6 января в 07:00 по времени восточного побережья США (15:00 по московскому времени).

Во время нахождения вне МКС, астронавты снимут никель-водородные аккумуляторные батареи и подключат три новых литиево-ионных аккумулятора, которые были ранее установлены с помощью дистанционного манипулятора.

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Ирина Лошкарева
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