Украина анонсировала новые ракетные стрельбы над Черным морем

Киев, 5 января. Министерство обороны Украины намерено регулярно устраивать ракетные стрельбы над акваторией Черного моря. С таким заявлением выступил глава ведомства Степан Полторак.

По его словам, проведенные в начале декабря учения являются «очень удачными» и нужными для Украины. Также он заявил, что Киев не намерен ни у кого спрашивать, как учения проводить на «своей» территории. Полторак пообещал, что подобные стрельбы станут регулярными.

Реакцию России на ракетные стрельбы, проведенные 1 и 2 декабря, он назвал прогнозируемой, но излишне резкой.

Выберите главное событие 2016 года!