Скончался основатель легендарного советского ВИА «Поющие гитары»

Санкт-Петербург, 5 января. Пресс-служба ВИА «Поющие гитары» сообщила, что основатель и художественный руководитель легендарного ансамбля Анатолий Васильев ушел из жизни 4 января в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что Васильев скончался на 82-м году жизни.

Пресс-служба отметила, что вся жизнь Анатолия Васильева была связана с музыкой, а ансамбль «Поющие гитары» являлся его любимым детищем.

«Светлая память о нем навсегда останется в сердцах многочисленных учеников, музыкантов и любителей хорошей музыки», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, что ансамбль «Поющие гитары» является одним из первых в истории отечественной популярной музыки профессиональным коллективом, давший имя всему жанру ВИА.

Коллектив был создан в 1966 году в Ленинграде. Особую популярность он получил в начале 1970-х годов.

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