Датские ученые раскрыли секрет долголетия близнецов

Копенгаген, 5 января. Однояйцевые близнецы в среднем живут дольше, чем остальные люди в аналогичных условиях. Таковы результаты исследования, проведенного учеными из Дании.

Согласно данным доклада, опубликованного в Дании, однояйцевые близнецы реже умирают в первые сорок-пятьдесят лет жизни. Ученые называют этот феномен «эффектом защиты близнецов». В целом, отмечается, что до 60 лет уровень смертности среди близнецов намного ниже, чем у других людей.

Медики объясняют это особыми отношениями между близнецами, которые помогают им легче переживать проблемы.

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