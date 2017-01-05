Глава МИД Австрии призвал не оглядываться назад, обвиняя РФ в бедах Украины

Вена, 5 января. Министр иностранных дел Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц заявил, что мировому сообществу нужно прекратить оглядываться на прошлое, обвиняя Россию в украинском кризисе.

По его словам, он считает, что Россия действительно является виновником происходящего на Украине, однако в этом вопросе необходимо перестать постоянно оглядываться назад.

Отметим, что 3 и 4 января Себастьян Курц находился с визитом в Донбассе. Политик расценивает текущую ситуацию в кризисных регионах как неудовлетворительную, однако выразил надежду на ее улучшение в текущем году.

«Тем не менее я надеюсь, что мы в течение года сделаем как минимум несколько шагов вперед», — сказал глава австрийского внешнеполитического ведомства.

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