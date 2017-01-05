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Молодежная сборная США выиграла у россиян в овертайме полуфинала ЧМ по хоккею
Спорт

Молодежная сборная США выиграла у россиян в овертайме полуфинала ЧМ по хоккею

Сегодня 2:00
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Молодежная сборная США выиграла у россиян в овертайме полуфинала ЧМ по хоккею

Монреаль, 5 января. Американская сборная одержала победу над россиянами в Чемпионате мира по хоккею среди игроков до двадцати лет. Итог матча – 4:3 после серии буллитов.

Игра прошла на стадионе Белл-центре в канадском Монреале. Матч судили канадский арбитр Дарси Барчелл и шведский арбитр Маркус Линде, сообщает издание «Газета.ru»

Первый тайм завершился ничьей. Кирилл Капризов открыл счет на 12-й минуте, получив передачу от Воробьева. Ответный гол на 20-й минуте россиянам забил Клейтон Келлер.

Во втором тайме американская сборная вырвалась вперед. Денис Гурьянов принес второй гол свой команде, однако американские хоккеисты ответили на это голами Люка Канина и Колина Уайта.

Третий тайм дал российским игрокам возможность сравнять счет благодаря второму голу Гурьянова на 47-й минуте.

Исход матча был решен в серии буллитов. Сборная США одержала победу с итоговым счетом 4:3.

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Антон Зарубин
#хоккей #чм
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