Аварийно севший самолет убрали с ВПП в аэропорту Калининграда

Калининград, 5 января. Самолет Airbus A320 авиакомпании «Аэрофлот», совершивший накануне аварийную посадку в аэропорту Храброво в Калининграде, был убран с взлетно-посадочной полосы.

По словам руководителя пресс-службы врио главы Калининградской области Валерии Родиной, ВПП аэропорта была освобождена от аварийного воздушного судна благодаря спецтехнике и слаженной работе специалистов из МЧС и военных. Она отметила, что операция была выполнена, несмотря на неблагоприятные погодные условия, пишет «Газета.ру».

Кроме того, подчеркивается, что в результате инцидента взлетно-посадочной полосе не был нанесен урон, так что препятствий для возобновления авиасообщения нет. Возобновление штатной работы калининградского аэропорта Храброво планируется утром в четверг, 5 января.

Выберите главное событие 2016 года!