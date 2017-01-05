Спецслужбы США обвиняют Россию в кибервзломах без доказательств, но с призывом к доверию

Вашингтон, 5 января. В Белом доме журналистам заявили, что каких-либо доказательств участия России в кибервзломах привести не могут, но верят, что они есть.

Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест в ходе встречи с представителями СМИ уверял, что он лично уверен: спецслужбы США не обнародовали каких-либо доказательств причастности России к хакерским атакам в ходе выборов США из-за секретности, а не потому, что их просто нет.

«Об этом можно сказать по техническому анализу, который они обнародовали, и по тому, что они продемонстрировали уверенность в этом анализе» — так Джош Эрнест аргументировал свои комментарии.

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