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Wikileaks предлагает уже $30 000  за сведения о пропаже данных из госархива США
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Wikileaks предлагает уже $30 000  за сведения о пропаже данных из госархива США

Сегодня 1:36
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Wikileaks предлагает уже $30 000  за сведения о пропаже данных из госархива США

Вашингтон, 5 января. За сведения о человеке из администрации действующего президента США Барака Обамы, который имеет отношение к уничтожению информации в госархиве, организация Wikileaks предлагает 30 тысяч долларов.

Как сообщает официальный Twitter организации, тот, кто сможет арестовать сотрудника из администрации Обамы, ответственного за уничтожение информации в архиве, или хотя бы предоставить сведения о нем, получит 30 тысяч долларов.

Напомним, что согласно Wikileaks, в марте прошлого года из Управления национальных архивов и учетных документов пропал жесткий диск, на котором была информация, касающаяся переписки Хиллари Клинтон. Сейчас Wikileaks ведет поиски человека, который это сделал.

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Антон Зарубин
#обама #клинтон #wikileaks
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