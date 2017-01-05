Бывший премьер-министр Косово арестован во Франции

Париж, 5 января. Французская полиция арестовала бывшего премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная.

Подробности проведенного ареста не уточняются, однако сообщается, что Харадинай был арестован по выданному властями Сербии ордеру, пишет «Газета.ру».

Напомним, что в Сербии Харадинай считается военным преступником. Политик два раза проходил по делам о военных преступлениях в Международном суде ООН в Гааге и был оправдан.

По данным обвинителей международного уголовного трибунала для бывшей Югославии (МТБЮ), Харадинай подозревался в том, что он был лидером преступного сообщества и вместе с подельниками несет ответственность за убийства, пытки и жестокое обращение с людьми.

На посту главы правительства Косово Харадинай находился с декабря 2004 по март 2005 года.

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