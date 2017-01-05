FAN-TV Лента новостей
Неизвестные застрелили мужчину в Мытищах и скрылись на машине
Происшествия

Неизвестные застрелили мужчину в Мытищах и скрылись на машине

Сегодня 1:12
144

Неизвестные застрелили мужчину в Мытищах и скрылись на машине

Москва, 5 января. В подмосковных Мытищах  двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле. Об этом сообщают правоохранительные органы столицы.

Инцидент произошел возле ресторана на Дмитровском шоссе в населенном пункте Грибки. Двое вооруженных мужчин несколько раз выстрелили в прохожего, а затем сели в «Жигули» и скрылись. Пострадавший скончался на месте от полученных ранений.

В Москве и Подмосковье объявлен план «Перехват». Сейчас на месте преступления ведут работу следователи, устанавливая личность убитого.  

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Антон Зарубин
#москва #мытищи
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 4 января 2017 22.30: ИГ и курды стягивают силы в Ракку, в Идлибе уничтожены командиры «Джебхат ан-Нусры»

Вчера 22:30
489

Новости США: дочь Трампа съехала к Обаме, в Белом доме заговорили о введении санкций против Путина

Вчера 20:06
2241

Сирия новости 4 января 2017 19.30: курды атакуют ИГ на западе от Ракки, «Джебхат ан-Нусра» собирает силы в Идлибе

Вчера 19:30
841

Лебединая песня Обамы: ложь ЦРУ как повод для новых санкций против РФ

Вчера 18:08
595

Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?

Вчера 17:16
345
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Молодежная сборная США выиграла у россиян в овертайме полуфинала ЧМ по хоккею

2:00

Аварийно севший самолет убрали с ВПП в аэропорту Калининграда

2:00

Бывший премьер-министр Косово арестован во Франции

1:42

Wikileaks предлагает уже $30 000  за сведения о пропаже данных из госархива США

1:36

Трамп определился с фаворитом на пост главы национальной разведки США

1:21

Неизвестные застрелили мужчину в Мытищах и скрылись на машине

1:12

Звезда реалити-шоу Трампа получила должность в Белом доме

0:59

«Священную войну» спели в храме Санта-Мария-ин-Монтесанто в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154

0:54

Платье от Dolce & Gabbana на жене Трампа возмутило пользователей соцсетей

0:42

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве

0:32

Названы точные данные о пострадавших в Бруклине и причина схода поезда с рельсов

0:28

Мэй назвала имя нового посла Британии в Евросоюзе

0:09
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Молодежная сборная США выиграла у россиян в овертайме полуфинала ЧМ по хоккею
Читать
Закрыть