Неизвестные застрелили мужчину в Мытищах и скрылись на машине

Москва, 5 января. В подмосковных Мытищах двое неизвестных застрелили мужчину и скрылись на автомобиле. Об этом сообщают правоохранительные органы столицы.

Инцидент произошел возле ресторана на Дмитровском шоссе в населенном пункте Грибки. Двое вооруженных мужчин несколько раз выстрелили в прохожего, а затем сели в «Жигули» и скрылись. Пострадавший скончался на месте от полученных ранений.

В Москве и Подмосковье объявлен план «Перехват». Сейчас на месте преступления ведут работу следователи, устанавливая личность убитого.

Выберите главное событие 2016 года!