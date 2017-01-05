Трамп определился с фаворитом на пост главы национальной разведки США

Вашингтон, 5 января. Избранный президент США Дональд Трамп определился со своим фаворитом на пост главы национальной разведки.

Согласно данным местных СМИ, бывший сенатор Конгресса США от штата Индиана Дэн Коатс является наиболее вероятным будущим директором национальной разведки США.

Сообщается, что Трамп принимал Коатса у себя в Нью-Йорке в конце ноября прошлого года. При этом отмечается, что в тот момент политик «не рассчитывал получить никакого поста» в будущей президентской администрации, а просто хотел по-дружески дать советы главе государства.

Коатс представлял штат Индиана в Сенате Конгресса США в 1989-1999 и 2011-2016 годы. Кроме того, с 2001 по 2005 год он являлся послом Соединенных Штатов в Германии.

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