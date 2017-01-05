Звезда реалити-шоу Трампа получила должность в Белом доме

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Вашингтон, 5 января. Бывшая участница реалити-шоу Дональда Трампа «Подмастерье» Омаросу Манигол займет в новой администрации должность помощника президента и директора по коммуникациям в офисе Белого дома по связям с населением.

Трамп вел шоу «Подмастерье» в 2004-2015 годах. Сама Манигол известна тем, что покидала шоу дважды. Многие отмечали ее провокационный стиль общения; сама Манигол заявляла, что это вина сценаристов шоу, придумавших ей такую роль.

В начале 2000-х годов Манигол работала в офисе вице-президента Альберта Гора – как сообщается, ее обязанностью было составление графика мероприятий Гора. Также она принимала участие в предвыборной программе Трампа, налаживая связь кандидата от республиканцев с афроамериканской общиной.

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