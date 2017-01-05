Платье от Dolce & Gabbana на жене Трампа возмутило пользователей соцсетей

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Вашингтон, 5 января. Пользователи соцсетей раскритиковали модельера Стефано Габбану, который опубликовал в своем Instagram фотографию жены избранного президента США Дональда Трампа Меланьи в новом коктейльном платье от Dolce & Gabbana.

Габбана опубликовал фотографию Меланьи Трамп и назвал ее красавицей. В ответ многие пользователи сосцетей обрушились на дизайнера с критикой, сравнив Трампа с Гитлером и Муссолини и пообещав больше никогда не покупать продукцию Dolce & Gabbana.

В ответ Габбана попросил недовольных комментаторов больше не покупать его одежду, назвав их «невежественными потребителями».

Стоит отметить, что некоторые комментаторы порадовались успехам дизайнера и попросили его не обращать внимания на критику.

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