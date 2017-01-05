Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Закрыть
Весь мир
Вучич позвал Эрдогана в Сербию для восстановления дружбы народов
Весь мир
«Священную войну» спели в храме Санта-Мария-ин-Монтесанто в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Священную войну» спели в храме Санта-Мария-ин-Монтесанто в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154

    0:54  5 Января 2017
    175

    «Священную войну» спели в храме Санта-Мария-ин-Монтесанто в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154

    Рим, 5 января. Концерт в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем состоялся накануне в Риме, в старинном храме Санта-Мария-ин-Монтесанто.

    Сразу несколько общественных организаций области Лацио организовали этот вечер, во время которого в старинной церкви, заполненной людьми, звучали песни из репертуара Хора Российской армии им. А. В. Александрова, называемого здесь «Хором Красной армии».

    Церковь Санта-Мария-ин-Монтесанто знаменита на весь мир своей уникальной акустикой, и песни погибших музыкантов прозвучали здесь в исполнении артистов из разных стран.

    В память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто звучали голоса молодежного коллектива под руководством Джейсона А. Хистера из Университета Веслин (Огайо, США), хора школы «Канторум Лар» под руководством Джованни Гава (Италия), оперной певицы Ольги Ивановой (Россия). Аккомпанировал итальянский пианист Алессандро Бонанно. 

    Выберите главное событие 2016 года!

    Автор: Алексей Громов
    #санта-мария-ин-монтесанто #джейсон а. хистер #канторум лар под руководством джованни гава #ольга иванова #алессандро бонанно
    Комментарии:
    Популярное на сайте
    Загрузка...
    Эксклюзив Все
    Видео Все
      Инфографика Все
        Главное Все

        ВМС РФ проследят за учениями США и Украины на Черном море

        12:47 10 Июля 2017 248
        Читать
        11:50
        Сегодня

        Локомотив культуры: на вокзалах России могут появиться библиотеки

        10:42
        Сегодня

        В Госдуме предложили узаконить публичное отречение от гражданства Украины
        10:37
        Сегодня

        Центробанк ввел временную администрацию в одном из крупнейших банков РФ
        9:08
        Сегодня

        СМИ узнали о планах ЦБ ограничить перевод денег с карты «Мир»‍
        8:54
        Сегодня

        Стали известны подробности аварийной посадки вертолета Ми-8 на Чукотке

        Киевская полиция задержала в центре города сотрудников СБУ с оружием, чтобы обвинить Россию

        18:26 7 Июля 2017 7688

        Опрос в Киеве: Украина выбирает между ЕС и Бандерой

        9:04 7 Июля 2017
        13397

        Неонацисты в коридорах киевского суда: Мы здесь полиция, а Шухевич герой нации!

        10:07 6 Июля 2017
        1710

        Хозяева морей русских: самые грозные корабли ВМФ России прибыли в Петербург

        20:05 28 Июня 2017
        3323

        Пенсионеров в Киеве не пустили на встречу с Порошенко, тогда они захватили Кличко

        13:45 28 Июня 2017
        2554
        Triangle Created with Sketch.
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        Путин рассказал, на какой машине ездил по Петербургу в 90-е

        10:13   10 Июля 2017
        1157
        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        Строители Керченского моста приступили к укладке асфальта

        9:30   10 Июля 2017
        1821
        Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

        Киевский политолог: Украина придет в НАТО через 150 лет

        8:51   10 Июля 2017
        668
        Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

        Нет стратегии, и мы проигрываем: американский сенатор заявил о поражении в Афганистане

        8:26   10 Июля 2017
        838