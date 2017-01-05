«Священную войну» спели в храме Санта-Мария-ин-Монтесанто в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154

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Рим, 5 января. Концерт в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем состоялся накануне в Риме, в старинном храме Санта-Мария-ин-Монтесанто.

Сразу несколько общественных организаций области Лацио организовали этот вечер, во время которого в старинной церкви, заполненной людьми, звучали песни из репертуара Хора Российской армии им. А. В. Александрова, называемого здесь «Хором Красной армии».

Церковь Санта-Мария-ин-Монтесанто знаменита на весь мир своей уникальной акустикой, и песни погибших музыкантов прозвучали здесь в исполнении артистов из разных стран.

В память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 над Черным морем в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто звучали голоса молодежного коллектива под руководством Джейсона А. Хистера из Университета Веслин (Огайо, США), хора школы «Канторум Лар» под руководством Джованни Гава (Италия), оперной певицы Ольги Ивановой (Россия). Аккомпанировал итальянский пианист Алессандро Бонанно.

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