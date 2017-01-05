Синоптики объявили штормовое предупреждение в Москве

Москва, 5 января. На Москву идет сильный снежный шторм, метеорологи предупреждают о снегопаде и метели. Об этом сообщает Российский Гидрометцентр.

Как сообщается, в ночь со среды на четверг в Москве ожидаются сильные снегопады и метель. Кроме того, было объявлено штормовое предупреждение.

Метеорологи отмечаются, что за следующие сутки в столице выпадет до 9 миллиметров садков – примерно одна пятая месячной нормы. В ближайшее время на погоду в Москве будут сильно влиять циклоны. Северные ветры принесут в столицу холодный воздух и много снега. Резкое похолодание произойдет уже вечером 5 января. К выходным синоптики прогнозируют до -28 градусов.

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