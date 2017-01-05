Названы точные данные о пострадавших в Бруклине и причина схода поезда с рельсов

Вашингтон, 5 января. 104 человека пострадали в результате аварии пассажирского электропоезда на вокзале «Атлантик терминал» в нью-йоркском Бруклине, самая серьезная травма — сломанная нога.

Служба противопожарной охраны Нью-Йорка уточнила, что в больницы, из более чем ста человек пострадавших, попало 11, а по данным губернатора Нью-Йорка, самая серьезная травма — сломанная нога одного из пассажиров. Об этом глава города сообщил в Twitter.

Он же назвал и причину аварии в Бруклине: «Поезд на железной дороге Лонг-Айленда должен был затормозить перед буфером, однако не сделал этого».

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