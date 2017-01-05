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Мэй назвала имя нового посла Британии в Евросоюзе
Политика

Мэй назвала имя нового посла Британии в Евросоюзе

Сегодня 0:09
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Мэй назвала имя нового посла Британии в Евросоюзе

Лондон, 5 января. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что собирается назначить послом Великобритании в Евросоюзе Тимоти Барроу. Как сообщается, раньше он занимал пост посла Великобритании в России.

Как пишет издание «Газета.ru», кандидатура Барроу была выбрана после консультация с парламентом Британии. Отмечается, что парламентарии предложили Мэй выбрать на должность посла сторонника выхода Британии из Евросоюза.

Барроу был послом Соединенного королевства в России с 2011 по 2015 года. Также он занимал должность политдиректора в министерстве иностранных дел Британии.

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Антон Зарубин
#британия #мэй #барроу
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