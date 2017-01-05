Сирия: меньше огня, больше доверия

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Дамаск, 5 января. В результате целенаправленной работы, как отмечает российский центр по примирению враждующих сторон в САР, наметилась тенденция к снижению количества взаимных нарушений режима прекращения огня и повышению доверия между конфликтующими сторонами.

В соответствии с Единым Соглашением по комплексному разрешению сирийского кризиса, с 00.00 30 декабря 2016 года в САР введен режим прекращения боевых действий.

К режиму прекращения боевых действий на данный момент присоединились вооруженные формирования оппозиции: «Фейлак аш-Шам», «Джабхат Ахли аш-Шам» («Джейш аль-Муджахидин», «Сувар аш-Шам»), «Фирка Султан Мурад», «Джейш Идлиб», «Сукур аш-Шам», «Фейлак Рахман», «Джабхат аш-Шамия», «Таджамуа Фастакин», «Джейш аль-Иза», «Джейш ан-Наср», «Аль-Фиркат аль-Уля ас-Сахилия» («1 прибрежная дивизия»), «Джейш аль-Ислам», «Лива Шухада аль-Ислам».

Российской частью представительства совместной российско- турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями единого Соглашения за минувшие сутки зафиксировано 12 нарушений, из них в провинциях: Латакия — 5, Хама — 4, Дамаск — 3.

Турецкой частью представительства зафиксировано 27 нарушений, из них в провинциях: Идлиб — 9, Дамаск — 5, Хама — 4, Алеппо -3, Хомс — 3, Деръа — 2, Эль-Кунейтра — 1. По всем зафиксированным фактам нарушений проводятся разбирательства и принимаются все меры для исключения повторения подобных случаев.



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