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Ученые разработали новый препарат, останавливающий меланому
Технологии

Ученые разработали новый препарат, останавливающий меланому

Вчера 23:54
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Ученые разработали новый препарат, останавливающий меланому

Москва, 4 января. Международная группа ученых разработала препарат, позволяющий остановить распространение раковых клеток по организму. На данный момент экспериментальной лекарство может быть использовано для борьбы с меланомой.

Как сообщается, новый препарат использует способность организма создавать молекулы РНК в злокачественных образованиях.

Препарат создан во время испытания нового лекарства от фиброза – заболевания, вызывающего уплотнения и рубцы в организме. Ученые обнаружили, что раковые клетки действуют по такому же принципы.

Согласно результатам первых тестов, препарат замедляет рост меланомы, а на ранних стадиях способен даже остановить рост образования.

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Антон Зарубин
#рак #меланома
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