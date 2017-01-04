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Близнецы в роддоме в США родились в разные годы
Весь мир

Близнецы в роддоме в США родились в разные годы

Вчера 23:34
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Близнецы в роддоме в США родились в разные годы

Вашингтон, 4 января. Несколько пар близнецов в США родились в новогоднюю ночь таким образом, что один из детей появился на свет в 2016 году, а другой – в 2017. Об этом сообщают американские СМИ.

К примеру, в Аризоне женщина по имени Холли Шей родила близнецов, которые с разницей в десять минут. Первый ребенок появился на свет 23:51 2016 года, а второй – 00:01 2017 года. Отмечается, что молодая мама предполагала такой исход родов, так как схватки начались за несколько часов до празднования нового года.  

Еще два аналогичных случая во время празднования Нового года произошли в Атланте и Сан-Диего.

Выберите главное событие 2016 года!

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Антон Зарубин
#сша #близнецы
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