Храброво откроется 5 января, в 07:30 утра по московскому времени

Калининград, 4 января. Храброво, аэропорт в Калининграде, откроется 5 января в 07:30 мск, сообщила дирекция аэровокзального комплекса.

Из-за происшествия с пассажирским самолетом, который накануне выкатился за пределы ВВП, открытие калининградского аэропорта Храброво состоится только 5 января, в 06:30 утра по местному времени (07:30 мск).

Как сообщает ТАСС, на данный момент на взлетно- посадочной полосе идут работы по эвакуации воздушного судна. Необходимое для сложной технической операции оборудование предоставил Балтийский флот. Работы, как сообщается, осложнены сложными погодными условиями.

На данный момент из-за ЧП в Храброво, задержано около 20 рейсов из Калининграда в Москву, Санкт-Петербург и обратно. Пассажиры, как сообщается, обеспечены горячим питанием, напитками, местами в гостиницах.

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