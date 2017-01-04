Стали известны три самых ожидаемых автомобиля на российском рынке в 2017 году

Москва, 4 января. Специалисты подготовили рейтинг самых ожидаемых марок автомобилей на российском рынке в 2017 году.

Лидерами рейтинга стали Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Vesta SW Cross. Занимающий первую строчку в рейтинге Hyundai Solaris начнет выходить в январе этого года. Отмечается, что новинка будет оборудована шесть различными система., позволяющими защитить водителя во врем ДТП.

Новое поколение Kia Rio начнет производиться в Санкт-Петербурге в этом году. Сообщается, что новая модель будет не сильно отличаться от модели 2012 году.

Lada Vesta SW Cross, занимающая третью позицию в рейтинге, будет стоить от 800 тысяч рублей. Она получит движок емкостью 1,6 литра мощностью 106 лошадиных сил.

Выберите главное событие 2016 года!