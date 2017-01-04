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Сирия: примирение идет без срывов
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Сирия: примирение идет без срывов

Сегодня 23:30
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Сирия: примирение идет без срывов

Дамаск, 4 января. В течение суток подписано три соглашения о присоединении населенных пунктов Мардж-Майрбан, Слагу в провинции Латакия и Хан-зш-Ших в провинции Дамаск к режиму прекращения боевых действий.

Таким образом, как сообщает российский центр примирения враждующих сторон в САР, общее количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1091.

Как сообщается, процесс примирения в Сирийской Арабской Республике в настоящее время проходит без срывов, в соответствии с достигнутыми договоренностями. Переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами незаконных вооруженных формирований в провинции Дамаск и отрядов вооруженной оппозиции продолжаются в провинциях Хомс, Хама, Алеппо и Эль-Кунейтра.

 

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Алексей Громов
#сирия #алеппо #дамаск #хама #хомс #эль-кунейтра
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