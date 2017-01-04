FAN-TV Лента новостей
Ученые открыли тайну происхождения аборигенов Австралии по ДНК
Технологии

Ученые открыли тайну происхождения аборигенов Австралии по ДНК

Сегодня 23:10
165

Ученые открыли тайну происхождения аборигенов Австралии по ДНК

Сидней, 4 января. Исследование ДНК подтвердило высокий уровень генетического разнообразия среди коренных жителей Австралии. Об этом сообщают исследования университета Ла Троб.

Как сообщают ученые, они изучили митохондриальную ДНК 594 коренных жителей Австралии, разделив их на генетические группы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что среди предков австралийских аборигенов было несколько групп.

Согласно ранее проведенным исследованиям, предки коренных жителей Австралии прибыли на материк около 55 тысяч лет назад.

На данный момент культура австралийских аборигенов остается малоизученной, однако благодаря анализу ДНК ученые узнают об одной из старейших культур Земли все больше.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Антон Зарубин
#австралия #днк
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 4 января 2017 22.30: ИГ и курды стягивают силы в Ракку, в Идлибе уничтожены командиры «Джебхат ан-Нусры»

Сегодня 22:30
284

Новости США: дочь Трампа съехала к Обаме, в Белом доме заговорили о введении санкций против Путина

Сегодня 20:06
1851

Сирия новости 4 января 2017 19.30: курды атакуют ИГ на западе от Ракки, «Джебхат ан-Нусра» собирает силы в Идлибе

Сегодня 19:30
757

Лебединая песня Обамы: ложь ЦРУ как повод для новых санкций против РФ

Сегодня 18:08
510

Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?

Сегодня 17:16
307
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Сирия: примирение идет без срывов

23:30

Ученые открыли тайну происхождения аборигенов Австралии по ДНК

23:10

Индия идет на рекорд: сразу 103 спутника будут запущены на орбиту Земли

23:09

Минобороны РФ подготовило батальон ВДВ с опытом десантирования в Арктике

22:54

Американский сенатор огорчается, что Трамп не приравнивает Россию к ИГ

22:38

Сирия новости 4 января 2017 22.30: ИГ и курды стягивают силы в Ракку, в Идлибе уничтожены командиры «Джебхат ан-Нусры»

22:30

Нетаньяху призвал помиловать израильского солдата, убившего палестинца

22:28

Британская полиция задержала в Хитроу подозреваемого в причастности к террору

22:15

Ученые нашли эффективный способ бороться с депрессией

22:12

Чуркин: Переговоры в Астане между Дамаском и оппозицией пройдут при участии ООН

22:02

Британскому бездомному бросили монету стоимостью 10 тысяч фунтов

21:53

Власти Франции объявили о массовом истреблении уток

21:53
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия: примирение идет без срывов
Читать
Закрыть