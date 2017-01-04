Ученые открыли тайну происхождения аборигенов Австралии по ДНК

Сидней, 4 января. Исследование ДНК подтвердило высокий уровень генетического разнообразия среди коренных жителей Австралии. Об этом сообщают исследования университета Ла Троб.

Как сообщают ученые, они изучили митохондриальную ДНК 594 коренных жителей Австралии, разделив их на генетические группы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что среди предков австралийских аборигенов было несколько групп.

Согласно ранее проведенным исследованиям, предки коренных жителей Австралии прибыли на материк около 55 тысяч лет назад.

На данный момент культура австралийских аборигенов остается малоизученной, однако благодаря анализу ДНК ученые узнают об одной из старейших культур Земли все больше.

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