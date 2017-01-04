Минобороны РФ подготовило батальон ВДВ с опытом десантирования в Арктике

Москва, 4 января. За последние два года Воздушно-десантные войска России подготовили более батальона военнослужащих, которые обладают практическим опытом в десантировании и выполнении специальных задач в условиях Арктики и Северного полюса.
Десантники Ивановского, Тульского и Псковского соединений ВДВ провели более 600 часов спецзанятий, отрабатывая навыки десантирования и выполнения спасательно-эвакуационных задач.
В частности, в рамках учений военнослужащие выполнили три десантирования на дрейфующую льдину. Как сообщается, в высадке приняли около 300 десантников на парашютных системах «Арбалет».
Отмечается, что все мероприятия проходили вместе Экспедиционным центром Русского географического общества. Кроме того, переброска десантников была организована ВКС России.