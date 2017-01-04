Нетаньяху призвал помиловать израильского солдата, убившего палестинца

Тель-Авив, 4 января. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал помиловать солдата, осужденного за убийство раненного палестинца. Об этом глава израильского правительства написал в своем Twitter.

Израильский военнослужащий Элор Азария был признан судом виновным в убийстве раннего палестинского солдата.

Нетаньяху заявил, израильтяне должны ответственно относится к своим солдатам, так как именно благодаря им возможно существование израильского государства.

«Это тяжелый и болезненный день для всех нас — в первую очередь для Элора и его семьи, солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), многих жителей страны и родителей военных, а также для меня самого», – передает слова Нетаньяху издание «Газета.ru». В своей записи Нетаньяху призвал суд помиловать Азарию.

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