FAN-TV Лента новостей
Нетаньяху призвал помиловать израильского солдата, убившего палестинца
Весь мир

Нетаньяху призвал помиловать израильского солдата, убившего палестинца

Сегодня 22:28
112

Нетаньяху призвал помиловать израильского солдата, убившего палестинца

Тель-Авив, 4 января. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху призвал помиловать солдата, осужденного за убийство раненного палестинца. Об этом глава израильского правительства написал в своем Twitter.

Израильский военнослужащий Элор Азария был признан судом виновным в убийстве раннего палестинского солдата.

Нетаньяху заявил, израильтяне должны ответственно относится к своим солдатам, так как именно благодаря им возможно существование израильского государства.

«Это тяжелый и болезненный день для всех нас — в первую очередь для Элора и его семьи, солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), многих жителей страны и родителей военных, а также для меня самого», – передает слова Нетаньяху издание «Газета.ru». В своей записи Нетаньяху призвал суд помиловать Азарию.

Выберите главное событие 2016 года!

комментарии
Антон Зарубин
#нетаньяху #азария
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 4 января 2017 22.30: ИГ и курды стягивают силы в Ракку, в Идлибе уничтожены командиры «Джебхат ан-Нусры»

Сегодня 22:30
268

Новости США: дочь Трампа съехала к Обаме, в Белом доме заговорили о введении санкций против Путина

Сегодня 20:06
1834

Сирия новости 4 января 2017 19.30: курды атакуют ИГ на западе от Ракки, «Джебхат ан-Нусра» собирает силы в Идлибе

Сегодня 19:30
754

Лебединая песня Обамы: ложь ЦРУ как повод для новых санкций против РФ

Сегодня 18:08
507

Страшилки про «падающую» китайскую экономику: невежество или заказуха?

Сегодня 17:16
304
Показать еще
Итоги года
Прямая трансляция

Память погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем почтили петербуржцы и сирийцы. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые открыли тайну происхождения аборигенов Австралии по ДНК

23:10

Индия идет на рекорд: сразу 103 спутника будут запущены на орбиту Земли

23:09

Минобороны РФ подготовило батальон ВДВ с опытом десантирования в Арктике

22:54

Американский сенатор огорчается, что Трамп не приравнивает Россию к ИГ

22:38

Сирия новости 4 января 2017 22.30: ИГ и курды стягивают силы в Ракку, в Идлибе уничтожены командиры «Джебхат ан-Нусры»

22:30

Нетаньяху призвал помиловать израильского солдата, убившего палестинца

22:28

Британская полиция задержала в Хитроу подозреваемого в причастности к террору

22:15

Ученые нашли эффективный способ бороться с депрессией

22:12

Чуркин: Переговоры в Астане между Дамаском и оппозицией пройдут при участии ООН

22:02

Британскому бездомному бросили монету стоимостью 10 тысяч фунтов

21:53

Власти Франции объявили о массовом истреблении уток

21:53

Серия нападений на «кебаб-кафе» произошла в Польше

21:40
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые открыли тайну происхождения аборигенов Австралии по ДНК
Читать
Закрыть