Ученые нашли эффективный способ бороться с депрессией

Сан-Франциско, 4 января. Чаще всего от депрессии страдают люди, у которых нет постоянного занятия, которое могло бы помочь им не зацикливаться на различных проблемах. К такому выводу пришли специалисты из Университета психологических исследований Сан-Франциско.

Согласно результатам их исследований, чаще всего от депрессии страдают интроверты, так как одинокий человек является более уязвимым для стресса.

Наиболее эффективным способ самостоятельно укрепить свою психику ученые назвали развивающие и стратегические игры. Проводя в жизнь самостоятельно разработанную стратегию, человек меньше переживает из-за жизненных неурядиц, а также приобретает уверенность в себе.

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