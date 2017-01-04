Чуркин: Переговоры в Астане между Дамаском и оппозицией пройдут при участии ООН

Нью-Йорк, 4 января. На переговорах в Астане между сирийским правительством и оппозицией будут присутствовать представители ООН. Об этом рассказал постоянный представитель РФ при всемирной организации Виталий Чуркин.

По словам Чуркина, не знает наверняка, прибудет ли в Астану специальный посланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Но он выразил убежденность, что на встрече будут присутствовать люди де Мистуры.

Также российский дипломат отметил, что пока нет точных данных о том, будут ли участвовать во встрече представители Ирана и Саудовской Аравии. Чуркин заявил, что Москва хотела бы, чтобы все внесли позитивный вклад в подготовку встречи.

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