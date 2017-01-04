Британскому бездомному бросили монету стоимостью 10 тысяч фунтов

Лондон. 4 января. Бездомный из британского города Эксетер стал обладателем монеты, которая оценивается примерно в 10 тысяч фунтов. Об этом сообщает местная пресса.

Неизвестный бросил бездомному монету в 50 центов, оказавшуюся коллекционной. Обратив внимание на ее необычный вид, бездомный обратился к полицейским, чтобы узнать ее стоимость. С помощью смартфонов, полицейские установили, что бездомному досталась коллекционная монета, посвященная творчеству деткой писательницы Беатрис Поттер, творившей в девятнадцатом и двадцатом веках.

Стоимость монеты составляет около 10 тысяч долларов. Как поступил бездомный со своей находкой, пока не сообщается.