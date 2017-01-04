Власти Франции объявили о массовом истреблении уток

Париж, 4 января. Для предотвращения угрозы распространения птичьего гриппа французские власти распорядились о массовом забое гусей и уток на юго-западе государства. Так, в министерстве сельского хозяйства журналистам сообщили, что с 5 по 20 января профилактические меры будут приняты к этим птицам в таких департаментах, как Верхние Пиренеи, Ланды и Жер.

Согласно информации ведомства, все находящиеся на свободном выгуле утки будут подвергнуты уничтожению.

Как сообщает агентство Reuters, 1,3 миллиона уток из общего поголовья, насчитывающего 18 миллионов птиц, будут уничтожены в регионе до 20 января.

Известно, что 89 очагов высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 было зафиксировано в хозяйствах страны с начала декабря.

Читайте также: Ученые назвали кошек переносчиками птичьего гриппа

Напомним, накануне стало известно, что в Китае зафиксирован новый случай заражения человека птичьим гриппом H7N9.

Выберите главное событие 2016 года!