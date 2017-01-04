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Каждая третья семья в России будет платить за воду и свет на 50% больше
Россия

Каждая третья семья в России будет платить за воду и свет на 50% больше

Вчера 21:28
1986

Каждая третья семья в России будет платить за воду и свет на 50% больше

Москва, 4 января. С Нового года возросла плата за свет и воду для тех потребителей, которые до сих пор не установили в своих квартирах счетчики. Сообщается, что стоимость этих услуг возросла в полтора раза.

Новые тарифы действительно уже для этого января. Власти еще в прошлом году неоднократно напоминали, что владельцы квартир, где еще не установлены счетчики, будут платить за воду и свет больше. Отмечается, что на данный момент счетчики не установлены примерно в трети российских семей.

Отмечается, что исключение будет сделано для жильцов тех домов, в которых установка счетчиков невозможна. Речь идет, преимущественно, о ветхом и аварийном жилье, ожидающем сноса.

 

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Антон Зарубин
#вода #свет
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