Каждая третья семья в России будет платить за воду и свет на 50% больше

Москва, 4 января. С Нового года возросла плата за свет и воду для тех потребителей, которые до сих пор не установили в своих квартирах счетчики. Сообщается, что стоимость этих услуг возросла в полтора раза.

Новые тарифы действительно уже для этого января. Власти еще в прошлом году неоднократно напоминали, что владельцы квартир, где еще не установлены счетчики, будут платить за воду и свет больше. Отмечается, что на данный момент счетчики не установлены примерно в трети российских семей.

Отмечается, что исключение будет сделано для жильцов тех домов, в которых установка счетчиков невозможна. Речь идет, преимущественно, о ветхом и аварийном жилье, ожидающем сноса.