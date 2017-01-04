Серия нападений на «кебаб-кафе» произошла в Польше

Варшава, 4 января. Серия нападений на кафе, владельцами которых являются выходцы из стран Ближнего Востока, произошла в Польше в первые дни наступившего года.

Картину атак на «кебаб-кафе» дополняют угрожающие надписи на английском и польском языках, забрасывание камнями, битье стекол и поджог помещение бутылками с зажигательной смесью.

Причем, нападения уже коснулись, как сообщают польские СМИ, и курдов, и индусов, и выходцев из Туниса. Полиция разыскивает исполнителей этих нападений, однако пока безуспешно.

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