Задержан второй подозреваемый в организации теракта в Берлине

Берлин, 4 января. Полицейские задержали 26-летнего уроженца Туниса — второго подозреваемого по делу о террористическом нападении на рождественской ярмарке в центре Берлина. В свою очередь, как рассказала журналистам представитель генпрокуратуры Германии, пока нет достаточных оснований для ордера на его арест.

Агентство Reuters информирует о том, что за день до инцидента задержанный ужинал вместе с другим подозреваемым, который был ликвидирован 23 декабря в пригороде Милана в перестрелке с правоохранителями — Анисом Амри. В настоящее время полицейские устанавливают, играл ли новый подозреваемый в подготовке нападения, передает «Газета.ру».

Напомним, 19 декабря грузовик на полном ходу въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине, в результате чего погибли 12 человек.

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