Неизвестные открыли огонь по посетителям ресторана в Стамбуле, есть раненые

Анкара, 4 января. В одном из ресторанов в стамбульском районе Фатих произошла стрельба. По данным телеканала Al Arabiya, несколько человек получили ранения.

Согласно приведенной информации, точное число пострадавших к настоящему времени неизвестно. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В свою очередь, как сообщают очевидцы, два человека открыли огонь по ресторану из проезжающего белого автомобиля. Телеканал CNN Turk также информирует, что ранеными оказались владелец заведения и посетитель.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации в Измире турецкая полиция задержала два десятка предполагаемых иностранных боевиков, которые связаны с запрещенным в России «Исламским государством».

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